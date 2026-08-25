Filistin'den BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin BM merkezlerine yönelik saldırılarını durduracak kararlar almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acilen toplanma çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığından, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koyması ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in buraya baskın düzenlemesinin ardından açıklama yapıldı.

Yasal ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Doğu Kudüs ile Kalendiya'daki BM merkezleri ile kurumlarına yönelik saldırılarını durduracak bağlayıcı kararlar alması için BMGK'nin acilen toplanması istendi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen baskınların, Kalendiya'daki UNRWA tesislerinin yıkılmasına zemin hazırlamak amacıyla yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, Filistinli mültecilere karşı görevlerini yerine getiren bu kurumlara uluslararası hukuk kapsamında koruma sağlanması istendi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de Doğu Kudüs'te BM merkezlerinin ve kurumlarının hedef alınmasının "uluslararası hukuk ve kurumların dokunulmazlığının ciddi bir ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği" vurgulandı.

Bu saldırıların "İsrail'in Filistin halkını, kurumlarını ve ulusal haklarını hedef alan sistematik politikasının bir parçası" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu durumun Gazze'deki İsrail soykırımının sürmesi ve Filistin kent, köy ve kamplarındaki saldırıların tırmanmasıyla eş zamanlı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koymuştu.

Kalendiya'daki UNRWA merkezinin boşaltılması, Filistin Dışişleri Bakanlığının bir gün önce bölgeye Filistin'de görev yapan 28 diplomatik misyonun katılımıyla düzenlediği saha ziyaretinin ardından gerçekleşmişti.

Ziyaret kapsamında Kalendiya Mülteci Kampı, UNRWA tesisleri, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, Kalendiya Kız Okulu ve kampta İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören bölgeler ziyaret edilmişti.

Diplomatlara, kamptaki kötüleşen insani ve hizmet koşulları ile İsrail'in uygulamalarının Filistinliler ve sivil yapılar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail güçlerinin UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi çalışanlarını merkezden çıkarmak için harekete geçtiğini belirterek kararın "tarihi" olduğunu savunmuştu.

İsrail, faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın merkezini yıkmıştı

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA