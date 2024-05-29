Üye Girişi
Haberler

Filistin İnisiyatifi İsrail'in Refah kentindeki saldırıyı protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin İnisiyatifi üyeleri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti. Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup üyeleri, Saraçhane Meydanı'na protesto amacıyla çadır, başları kopmuş oyuncak bebekler ve bebek kıyafetleri koydu. Gazeteci İsmail Halis, açıklama yaparak Gazze'deki soykırımın büyüdüğünü ve dünyanın sessiz kaldığını belirtti.

Filistin İnisiyatifi üyeleri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup üyeleri, Saraçhane Meydanı'na protesto amacıyla çadır, başları kopmuş oyuncak bebekler ve bebek kıyafetleri koydu.

Grup adına açıklama yapan gazeteci İsmail Halis, Gazze'deki soykırımın her gün daha da büyüdüğünü ve dünyanın olanları sessizce izlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Halis, güvenli bölge yalanıyla defalarca yerlerinden edilerek Refah'a sıkıştırılan ve gidecek hiçbir yeri olmayan, BM depolarının yanı başındaki derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren sivillerin üzerine hava saldırısı düzenleyen İsrail'in, tüm dünyaya bir kez daha meydan okuduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Uykusunda diri diri yakılarak can veren kardeşlerimizin ve burada unutulmasın diye bir araya geldiğimiz başı gövdesinden ayrılan bebeklerimizin aziz hatıralarını üç maymunu oynayan dünyaya yeniden hatırlatıyoruz. Soykırımın en büyük destekçisi Amerika'nın Refah konusundaki sahte açıklamaları inandırıcı değildir. BM Genel Sekreteri'nin tweet atarak katliamı kınaması kabul edilemez. Arap Birliğinin kağıt üzerinde kalan etkisiz açıklamaları, güç sahiplerinin sadece söylem üretmesi ve Uluslararası Adalet Divanının yaptırım içermeyen açıklamaları, Refah'ı soykırımcı İsrail'in elinden kurtarmaya yetmez, yetmedi ve yetmeyecek."

İsrail'in Gazze'yi işgal ettikten sonra durmayacağını vurgulayan Halis, "Arz-ı Mev'ud projesiyle ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki şehirler dahil, Nil'den Fırat'a kadar olan tüm toprakları ele geçirme planları olduğu aşikar. Bu kanlı işgal hedeflerine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Gazze'yi, Refah'ı gündemden düşürmeyeceğiz. Susmayacak ve unutmayacağız. Soykırım bitene, soykırımcılar hesap verene ve Kudüs özgür olana dek her fırsatta haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Saraçhane Parkı Filistin İsrail Gazze Bebek Refah İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

Bakmadan Geçme

29-30 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? #127952 UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor? #9917 29-30 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi Survivor kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Mayıs Çarşamba 2024? #129300 Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title