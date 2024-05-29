Filistin İnisiyatifi İsrail'in Refah kentindeki saldırıyı protesto etti

Filistin İnisiyatifi üyeleri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup üyeleri, Saraçhane Meydanı'na protesto amacıyla çadır, başları kopmuş oyuncak bebekler ve bebek kıyafetleri koydu.

Grup adına açıklama yapan gazeteci İsmail Halis, Gazze'deki soykırımın her gün daha da büyüdüğünü ve dünyanın olanları sessizce izlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Halis, güvenli bölge yalanıyla defalarca yerlerinden edilerek Refah'a sıkıştırılan ve gidecek hiçbir yeri olmayan, BM depolarının yanı başındaki derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren sivillerin üzerine hava saldırısı düzenleyen İsrail'in, tüm dünyaya bir kez daha meydan okuduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Uykusunda diri diri yakılarak can veren kardeşlerimizin ve burada unutulmasın diye bir araya geldiğimiz başı gövdesinden ayrılan bebeklerimizin aziz hatıralarını üç maymunu oynayan dünyaya yeniden hatırlatıyoruz. Soykırımın en büyük destekçisi Amerika'nın Refah konusundaki sahte açıklamaları inandırıcı değildir. BM Genel Sekreteri'nin tweet atarak katliamı kınaması kabul edilemez. Arap Birliğinin kağıt üzerinde kalan etkisiz açıklamaları, güç sahiplerinin sadece söylem üretmesi ve Uluslararası Adalet Divanının yaptırım içermeyen açıklamaları, Refah'ı soykırımcı İsrail'in elinden kurtarmaya yetmez, yetmedi ve yetmeyecek."

İsrail'in Gazze'yi işgal ettikten sonra durmayacağını vurgulayan Halis, "Arz-ı Mev'ud projesiyle ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki şehirler dahil, Nil'den Fırat'a kadar olan tüm toprakları ele geçirme planları olduğu aşikar. Bu kanlı işgal hedeflerine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Gazze'yi, Refah'ı gündemden düşürmeyeceğiz. Susmayacak ve unutmayacağız. Soykırım bitene, soykırımcılar hesap verene ve Kudüs özgür olana dek her fırsatta haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.