Gören bir daha bakıyor! Filistin'in ilk kadın traktör sürücüsü

Başlangıçta insanlar onu dev bir traktörün üstünde tarla sürerken gördüğünde büyük şaşkınlığa uğruyordu. Ama kısa süre sonra Ayyad, sadece toprağını kurtarmakla kalmayıp ailesini geçindirmeye yetecek parayı kazanınca yerel kadınların bir simgesi haline geldi.

"BİZ KADINLAR KENDİMİZİ, TOPRAĞIMIZI VE GELECEĞİMİZİ KORUYABİLİRİZ"

Ayyad'ın arazisinde çalışan kadınlardan 44 yaşındaki Najah Mohammed, "Erkekler toprağı terk etse bile biz (kadınlar) kendimizi, toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi koruyabiliyoruz" dedi.

Filistin topraklarında traktör sürücü ehliyeti alan ilk kadın olan Etihad Ayyad tarlada çalışırken böyle görüntülendi;