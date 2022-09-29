Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gören bir daha bakıyor! Filistin'in ilk kadın traktör sürücüsü

Güncel Haberler

Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan 50 yaşındaki 6 çocuklu çiftçi Etihad Ayyad, traktör sürücü ehliyeti alan ilk Filistinli kadın oldu.

Başlangıçta insanlar onu dev bir traktörün üstünde tarla sürerken gördüğünde büyük şaşkınlığa uğruyordu. Ama kısa süre sonra Ayyad, sadece toprağını kurtarmakla kalmayıp ailesini geçindirmeye yetecek parayı kazanınca yerel kadınların bir simgesi haline geldi.

"BİZ KADINLAR KENDİMİZİ, TOPRAĞIMIZI VE GELECEĞİMİZİ KORUYABİLİRİZ"

Ayyad'ın arazisinde çalışan kadınlardan 44 yaşındaki Najah Mohammed, "Erkekler toprağı terk etse bile biz (kadınlar) kendimizi, toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi koruyabiliyoruz" dedi.

Filistin topraklarında traktör sürücü ehliyeti alan ilk kadın olan Etihad Ayyad tarlada çalışırken böyle görüntülendi;

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria Eylül Yaşam Dünya Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title