Filistin'den, İsraillilerin saldırılarına karşı uluslararası caydırıcılık çağrısı

Filistin hükümeti, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulunarak, bu saldırıların sahadaki duruma ciddi yansımaları olabileceği uyarısında bulundu.

Haftalık kabine toplantısının ardından hükümetten yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının "işgal yetkililerinin himayesinde işlenen organize suçlar" olduğu ve "Filistinliler üzerinde düşmanca bir ortam oluşturmayı ve yerleşimleri genişletmeyi" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların son örneklerinden birinin, pazartesi günü şafak vakti Nablus'un güneyindeki Lubban eş-Şarkiyye ve Kusra köylerinde meydana geldiği, söz konusu saldırılarda yaralanmalar yaşandığı, evler ile Filistinlilere ait malların ateşe verildiği kaydedildi.

Başka bir bağlamda açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularına girmesine izin verilirken Müslümanların ibadetine yönelik kısıtlamaların sürdürülmesi kınanarak, bunun "ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin merkezinde gerçekleştirdiği "katliam" kınanarak, arabuluculara ve uluslararası kurumlara saldırıları durdurmaları, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamaları ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Temel malların girişine getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve Dünya Sağlık Örgütü acilen kemirgen kontrol malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi için müdahalede bulunmaya davet edildi, bölgede salgın hastalık riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de yaklaşık bir milyon Filistinlinin son derece vahim ve tehlikeli insani koşullar altında yaşadığı belirtilerek, durumun acil uluslararası müdahale gerektirdiği vurgulandı.