Filistin Farkındalığı İçin Öğrencilere 'Hanzala' Kalemlikler Dağıtıldı

Filistin'de yaşanan katliama yönelik öğrencilerde farkındalık oluşturmak için hazırlanan, Filistin halkının direnişini ve onurlu duruşunu temsil eden 10 yaşındaki çocuk figürü "Hanzala" baskılı kalemlikler, imam hatip lisesi öğrencilerine dağıtıldı.

Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İlhan Anaç, Filistin'de yaşanan zulme ilişkin öğrencilerde farkındalık oluşturmak için çalışma yaptı.

Antalya İmam Hatip Lisesi 1992 mezunlarından oluşan 40 kişilik arkadaş grubuyla bir araya gelen Anaç, üzerinde Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin imzasını taşıyan, ayakları çıplak ve Filistin özgür olana kadar sırtı hep dönük duran 10 yaşındaki çocuğu temsil eden "Hanzala"nın olduğu kalemlikler tasarlattı.

Öğretmenler, gönüllü öğrencilerin de yardımıyla içerisine kalem, silgi, kalem ucu ve "İmam Hatip'e hoş geldin" yazılı notları koydukları kalemlikleri öğrencilere okul sıralarında hediye etti.

Ayrıca İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla okuldaki gönüllü öğrencilerce hazırlanan "mavi kurdele"ler de dağıtıldı. Bazı öğrenciler bileğine bağladığı kurdelelerin üzerine Türk ve Filistin bayrağı çizdi.

"Amacımız bu duyarlılığı öğrencilerimiz aracılığıyla herkese duyurmak"

Okul Müdürü Anaç, AA muhabirine, mezun arkadaşlarıyla "Öğrencilerde Filistin konusunda bilinç oluşturmak için ne yapabiliriz?" düşüncesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının ikinci haftasında öğrencilere "Hanzala" figürlü kalemlik hediye etme kararı aldıklarını belirten Anaç, "50'si 5'inci sınıf öğrencisi, 200 de 9'uncu sınıf öğrencimize kalemliklerimizi hediye ettik. Filistin ve Gazze hepimizin kanayan yarası. Orada yaşanan zulmü herkesin duyması ve bu farkındalığın özellikle imam hatip gençliği tarafından bilinmesi noktasında örnek olsun diye bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na destek için de "mavi kurdele" dağıttıklarını anlatan Anaç, "Amacımız bu duyarlılığı öğrencilerimiz aracılığıyla herkese duyurmak." ifadesini kullandı.

"Herkesi mavi kurdele takmaya davet ediyorum"

11'inci sınıf öğrencisi Hatice Zühre Kök, Filistin'de şu an zulüm yaşandığını söyledi.

Batı'da da artık Filistin ile alakalı daha çok çalışma yapılmaya başladığını belirten Kök, bu konuda Müslüman ülkelerin daha büyük işler yapması gerektiğini ifade etti.

Kök, yardım filolarına daha güçlü destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Herkesi mavi kurdele takmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki özgürlük sadece bir milletin değil tüm insanlığın ortak değeridir." diye konuştu.

Hanzala'nın çizeri Naci el-Ali, 22 Temmuz 1987'de Londra'da çalıştığı gazetenin ofisine giderken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının failleri, 38 yıldır bulunamadı.