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İsrail Hapishanelerinde 40 Filistinli Gazeteci Tutuklu

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 40 gazetecinin tutulduğunu, 19'unun suçlama olmaksızın idari tutuklu olduğunu; Ekim 2023'ten bu yana 250'den fazla gazetecinin tutuklandığını ve 260'ının öldürüldüğünü açıkladı. Bu, Filistin anlatısını susturma politikası olarak nitelendirildi.

İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında bulunduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından 250'den fazla gazetecinin tutuklandığı veya gözaltına alındığı, halen tutuklu bulunanlar arasında 5 kadın gazetecinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 40 gazeteci bulunduğu ve bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında tutulduğu, ayrıca 3 gazeteci hakkında ev hapsi uygulandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarından bu yana 260'tan fazla gazetecinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlardan ikisinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Zorla kaybedilen gazeteciler Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdülvahid'in akıbetlerinin bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin öldürülmesi, tutuklanması, işkenceye maruz bırakılması ve zorla kaybedilmesinin, gerçeğin susturulmasını ve Filistin anlatısının bastırılmasını amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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