Haberler

İsrail cezaevlerinde 40 Filistinli gazeteci tutuluyor

İsrail cezaevlerinde 40 Filistinli gazeteci tutuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMALLAH, 13 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerinde 40 Filistinli gazetecinin zorlu koşullar altında tutulduğunu bildirdi.

RAMALLAH, 13 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerinde 40 Filistinli gazetecinin zorlu koşullar altında tutulduğunu bildirdi.

Cemiyetten çarşamba günü yapılan açıklamada, aynı gün Ramallah'ta gözaltına alınan gazeteci Muhammed Avad ile birlikte İsrail cezaevlerinde tutulan gazeteci sayısının 40'a ulaştığı belirtildi.

Tutuklu gazetecilerden 5'inin kadın olduğuna dikkat çeken cemiyet, 7 Ekim 2023'ten bu yana 250'den fazla gazetecinin İsrail makamları tarafından tutuklandığını veya gözaltına alındığını kaydetti. Bu sayıya halen tutuklu olanların yanı sıra serbest bırakılan gazetecilerin de dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 260'tan fazla gazeteci öldürüldü. Bu gazetecilerden 2'sinin cezaevinde hayatını kaybettiği, 2 gazetecinin ise ölüm nedeninin henüz belirlenemediği dile getirildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Evinden binlerce hap çıktı: Benim değil, kimsenin günahını alamam
Burdur'da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’da bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Akşam gezmesi sırasında adacıkta mahsur kalan kadın kurtarıldı

Akşam gezmesi az daha kötü bitiyordu
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Osimhen ve Icardi'yi getiren isim olaya el attı! Bombayı patlatıyorlar
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi