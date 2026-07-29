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Filistin Esirler Cemiyeti: Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 24 bin 600'den fazla Filistinli gözaltına alındı

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 24 bin 600'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 24 bin 600'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, özellikle 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana 24 bin 600'ü aşkın Filistinlinin gözaltına alındığı, bunların 785'ini kadınlar, 1900'ünü ise çocukların oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu rakamların tutuklama ve baskı politikalarında benzeri görülmemiş bir tırmanışa işaret ettiği belirtilen açıklamada, bu uygulamaların toplumun tüm kesimlerini hedef alan toplu cezalandırma politikasının bir parçasına dönüştüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ilgili kurumların söz konusu insan hakları ihlallerini yüzlerce tanık beyanı ve ifadeyle belgelediği kaydedildi.

Devam eden gözaltı ve tutuklamalar, zorla kaybetmeler ile ağır gözaltı koşullarının, Filistinli tutukluların korunması ve bu ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesinin sağlanması için uluslararası müdahaleyi gerekli kıldığı vurgulandı.

Açıklamada, gözaltına alınanların sayısının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kapsamadığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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