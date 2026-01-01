Filistin'e destek için yüz binlerin Galata Köprüsü'nde buluştuğu eylem sona erdi

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla Galata Köprüsü'nde 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen eylem tamamlandı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü'ndeki Yeni Cami, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.

Bazı katılımcılar da köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi.

Galata Köprüsü çevresinde bulunan birçok gemi, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. Eyleme destek için gemilerden sirenler çalındı.

Köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Köprünün yanına ise "Long Live Palestine (Çok Yaşa Filistin)" yazılı pankart asıldı.

Köprüdeki eylemde katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atıp, tekbir getirerek ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı.

Eminönü'deki Yeni Cami'nin duvarlarına, "Bizde yiğitler bitmez", "Kanla ödenen bedel özgürlük getirecek, Hanzala bir gün dönecek", "Bin ölür, din doğarız" yazılı pankartlar asıldı.

Eylemde sık sık tekbir getiren katılımcılar, "Kudüs özgürse hepimiz özgürüz", "Özgür Filistin", "Filistin'e destek, siyonizme lanet", "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Programa katılan sanatçıların söylediği eserlere katılımcılar da eşlik ederken yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu kurulan platformlardan eylemi takip etti.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birçok milletvekili, belediye başkanı ve bazı spor kulüplerinin temsilcileri de katıldı.

Yürüyüşe 520 bin kişinin katıldığı anons edildi.

Konuşmaların yapıldığı, şehitler ve Filistinliler için duaların edildiği eylemin sona ermesiyle vatandaşlar, alandan servis araçları ve toplu taşıma ile ayrılmaya başladı.

Program nedeniyle tramvay seferleri yapılmazken iskelelerde ve Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı.

Öte yandan, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda kapalı olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç istasyonu açıldı. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da seferler normale döndü.