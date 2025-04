Filistin'e Destek İçin Üsküdar'da Destek Mitingi Düzenlendi: "Bu Meydanları Doldurmaya, Filistinli Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

(İSTANBUL) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e destek amacıyla Üsküdar'da miting düzenledi. Binlerce kişi, İstanbul'da Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan Üsküdar Meydanı'na yürüyerek, burada mitinge katıldı. İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, "Bu meydanları doldurmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz İnşallah" ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin'e destek mitingi düzenledi. İstanbul'daki Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nda toplanan binlerce kişi, "Emperyalist katiller hesap verecek", "Nehirden Denize özgür Filistin" sloganları atarak, yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Üsküdar Meydanı'da düzenlenen miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra konuşma yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, İsrail ile ticarete devam edenlerin cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Petrol satışı ve ticaret maalesef hain tüccarların hileleriyle gerçekleşmeye devam ediyor. Devletimizden de talebimiz bunların tespitinin gerçekleştirilmesi ve en ağır şekilde yaptırımların uygulanması ve cezalarının verilmesidir" dedi

"Boykot yapmaya devam etmeliyiz"

Filistin'e destek eylemlerinin sürekliliğinin olması ve İsrail ürünlerine uygulanan boykotun kararlı bir biçimde devam etmesi gerektiğini söyleyen Göksun, şöyle konuştu:

"Bizlere düşen, bu eylemlere devam etmemiz. Gerek meydanları doldurmak, gerek sosyal medyalardan yapılan çalışmalara destek vermek gerçekten çok önemli. İsrail, siyonistler bu meydanları takip ediyor emin olun. ve unutmayın, Filistinli kardeşlerimizin de bizden talebi budur. 'Siz ne zaman meydana çıksanız burada bize karşı uygulananlar zayıflıyor, şiddeti azalıyor' diyorlar. O yüzden bu meydanları doldurmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz İnşallah. Bizler Gazze'de her gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün sıkışmışlığa rağmen her gün Gazze'de 180 bin insana sıcak yemek ulaştırıyoruz. Personellerimiz şehit oldu. 300'ün üzerinde yetim çocuğumuz İsrail'in saldırılarında şehit edildi. Bunlar yetim çocuklara da acımıyorlar. Yetim çocukları da katlediyorlar. Ama bizler durmadan çalışmalarınıza Gazze'nin fiilen yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze'ye desteğinizi esirgemeyin. Bu noktada geri durmayın. 'Ulaşmıyor' demeyin. Bugün Ürdün üzerinden, Mısır üzerinden sürekli yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Kapılar her açıldığında, her fırsatını bulduğumuzda Gazze'ye yeni malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. ve şu anda da çalışmalarımız bütünlüğüyle devam ediyor. Boykot yapmaya devam etmeliyiz. Eğer daha ilkokul çağındaki çocuklarımız bir çikolata dahi alırken diyorsa ki bu siyonistlerin malı mıdır ve ona göre alıyor veyahut da almıyorsa emin olun bir şeyleri başarmaya başlamışız demektir."

Yürüyüşün olduğu yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. CHP'nin dün akşam düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşüne kolluk kuvvetleri izin vermezken İstanbul Valiliği'nin kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatılmıştı.