Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Dışişleri, Gazze Barış Planı'nın 2. aşamasını işgalin bitmesinde temel gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesinde zorunlu geçit oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, planın insani yardım akışı ve yeniden imar için gerekli olduğunu belirterek zorunlu göç planlarını reddetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Barış Planı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalinin sona erdirilmesinde temel teşkil ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasının, "bölgedeki felaket niteliğindeki durumun ele alınması, tüm geçişlerin insani yardımların güvenli ve kesintisiz akışı için açılması ve yeniden imar faaliyetlerinin başlatılması hususunda zorunlu bir geçit teşkil ettiği" belirtildi.

Açıklamada, Filistin halkının Gazze veya Batı Şeria'dan zorunlu göçe tabi tutulmasına yönelik tüm planların reddedildiği yinelendi; Filistin topraklarının birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılık vurgulandı.

Gazze'de Trump planı temel alınarak hazırlanan ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Planın ikinci aşaması Filistinli grupların silahsızlandırılması, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, Gazze yönetiminin Filistinli bir komiteye devredilmesi, yeniden imar çalışmalarının yanı sıra İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.

Başkanlığını Donald Trump'ın yürüttüğü "Barış Konseyi" de 31 Temmuz'da planın uygulanmasına yönelik 15 maddelik bir yol haritası yayımlamıştı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Ağustos'taki açıklamasında, herhangi bir İsrail çekilmesinden önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasında ısrar ederek bu yol haritasını reddettiğini duyurmuştu. İsrail ordusunun halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tuttuğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Hatay'da sağanak can aldı! Dereye düşen 10 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Sağanağın vurduğu ilimizi yasa boğan haber! Daha 10 yaşındaydı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu17

8 kişiyi katleden şüphelinin kimliği belli oldu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Ünlü ismin başını yaktı! Her gün 2 saat odasında...
Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

Bu adam gerçekten de delirmiş! Reddettiği teklifi görmeniz lazım
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık11

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Muş'ta kuyumcuya giren yaşlı adamdan bastonlu soygun şakası! O anlar kamerada

Bastonunu doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi! Kuyumcu donup kaldı
Galatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdi

Rakiplere cehennem, Galatasaray'a cennet! 21 maçta muhteşem istatistik
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo14

Uzman isimden çifte tahmin! Emekli maaşı ve altın için rakam verdi