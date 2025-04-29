Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma İsrail'e Baskı Çağrısı

RAMALLAH/GAZZE, 29 Nisan (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplumu derhal İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada İsrail'in devam eden operasyonlarının "geniş çaplı yıkıma" yol açtığı belirtilerek bu kapsamda 2 Mart'tan bu yana "sivillerin gıda, su ve ilaca erişimini kasıtlı olarak engelleyen sistematik politikalar uygulandığı ve geçişlerin tamamen kapatılıp insani yardımın ablukaya alındığı" kaydedildi.

İsrail'in insani yardımların girişine izin verilmesi yönündeki uluslararası çağrıları görmezden gelmeye devam etmesini kınayan bakanlık, İsrail'in uygulamasını "acil uluslararası müdahale gerektiren tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, uluslararası toplumu "uygulamaya dönük önlemler almaya ve açlığı sivillere karşı bir silah olarak kullanmaya son vermesi için İsrail'e gerçek bir baskı uygulamaya" davet etti.

Açıklama, Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellediği yönündeki suçlamalarını görüştüğü sırada yapıldı.