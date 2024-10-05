"Filistin Direnişinde Hanzala" albümü tanıtıldı

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Saka Sanat desteğiyle Farabi Kitap tarafından yayınlanan "Filistin Direnişinde Hanzala" albümünün tanıtımı yapıldı.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kitabın sanat yönetmeni Samed Karagöz ve editörü Peren Birsaygılı Mut, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'yi, sanatını ve Filistin'i anlamak için yapılan çalışma üzerine konuştu.

Karagöz, Kültür Yolu Festivallerinde, İsrail'in uyguladığı soykırıma karşı bir ses olması açısından Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde Hanzala sergileri düzenlendiğini, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında da Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebileceğini söyledi.

"Bugün bütün protestolarda Hanzala figürünü görebiliyoruz"

"Filistin Direnişinde Hanzala" albümünde her bölümün başında Filistinli şair, romancı ve edebiyat eleştirmeni Muhammed al-Saad'ın o bölümle ilgili yazısı olduğunu belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Bu sunuş çerçevesinde karikatürlerin bazılarına dair bilgi edinebiliyoruz. Biz her ne kadar Filistin'i takip etmeye ya da bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışsak da geçmişte yaşanan bazı olaylardan bihaberiz. Zaman zaman bugün yaşananlardan da bilgi sahibi olduğumuzu söylemek zor. Bugün bütün protestolarda Hanzala figürünü görebiliyoruz. Duvarlarda grafiti olarak görebiliyoruz. Rozetlerde görebiliyoruz. Filistin söz konusu olduğunda her yerde karşımıza çıkabiliyor. Bu anonimleşmenin arkasında bir sanatçının, Naci el-Ali gibi bir figürün olduğunu öğrenmek insanların Filistin'e dair algılarında değişikliğe neden olduğunu gördüm. Özellikle gençlerde merakın oluştuğunu gördüm. Bu kitabın da bu merakı, gençlerin özellikle bu isteklerini gidermek için oluştu. Çünkü orada çok ciddi bir edebiyat ve sanat var. Buna dair yeterince bir alan yok. Bu alanı oluşturmak için Filistin hakkında konuşmaya devam etmek için oluşturulmuş bir kitap."

Karagöz, Naci el-Ali'nin 10 yaşında mülteci kampında yaşadığı süreçten vefatının son gününe kadar çizimleriyle Filistin'in sesi olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Biz bu düşmanın karşısında ağlamayacağız"

Peren Birsaygılı Mut ise Filistin'de yaşanan soykırımın 7 Ekim 2023'te başlamadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 sene ya da 20 sene önce başlamadı. Biz yaklaşık 100 seneden bu yana Filistin'de devam eden büyük bir haysiyet hikayesine büyük bir insanlık hikayesine şahitlik ediyoruz. Hayfalı liman işçilerinin haysiyet hikayesi, Kudüslü öğretmenlerin, Yafalı, Akkalı annelerin hatta çocukların, Ramallah'ta, Gazze'de çocukların haysiyet hikayesi. Biz bu haysiyet hikayesinin neresindeyiz? Bu haysiyet hikayesinin bir şekilde ucundan kenarından da olsa nasıl dahil olabiliriz? Bizim karşımızda büyük bir disiplinle ciddiyetle çalışan düşman var. Biz bu düşmanın karşısında ağlamayacağız. Biz sosyal medyamızda ya da farklı platformlarda şehit edilen evlatlarımızın fotoğrafını paylaşmayacağız. Biz çok çalışacağız. Bu şekilde ancak Filistin davasına destek olabiliriz."

Çalışma alanının Filistin direniş edebiyatı olduğunu vurgulayan Mut, "Filistin'de 100 senedir devam eden yazım faaliyeti var. Filistin'deki bu direnişin öncülüğünü yapan yazarlar ve şairler var. Çok büyük role sahipler. Bir şairden bir şiiri bir evladımıza öğretebilirsek Filistin davasına destek olabiliriz. Naci el-Ali şehit edilene kadar 40 bin çizime sahip. Bugün yaklaşık 230 karikatürü albümde topladık. Kıymetli oğlu Halit el-Ali'nin yardımıyla yaptık. Biz onun çizimlerini ne kadar fazla insana ulaştırabilirsek biz o zaman bir şeyler yaptık diyebiliriz." dedi.

Mut, Hanzala'yı anlamak için Filistin'li olmaya ve Arapça bilmeye gerek olmadığını, sadece Naci el-Ali'nin çizimlerine bakarak Filistin'de 100 yıldır neler yaşandığını, özellikle gençlerin Hanzala'yı ne kadar iyi tanırsa Filistin halkının davasını da o kadar iyi tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından soru-cevap etkinliğiyle program sona erdi.