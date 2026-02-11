Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Oslo'da Norveç Başbakanı Store ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oslo'da bir araya gelerek Filistin meselesine dair son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail'in çekilmesi konuları da tartışıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Filistin meselesine dair son gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Store ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesine dair son gelişmeler, ikili ilişkiler ve ortak meseleler değerlendirildi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gibi konuların da ele alındığı görüşmede Abbas, Norveç'in Filistin davasına verdiği destek ve Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı teşekkür etti.

Abbas ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki İsrail uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Avrupa'ya ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'den Filistin vergi gelirlerinden yapılan kesintilerin durdurulması için İsrail'e baskı yapmasınıı isteyen Abbas, Filistin hükümetinin yürüttüğü kapsamlı ulusal reform programı, yaklaşan belediye seçimleri, Fetih Hareketi kongresi ve Filistin Ulusal Konseyi seçimleri hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler