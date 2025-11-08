Filistin'den Türkiye'ye Destek: İsrail Yetkililerine Yakalama Emri Adaletin Zaferi

Filistin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama emri çıkarılmasını "adaletin zaferi" olarak nitelendirerek, dünya ülkelerini Ankara'nın izinden gitmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de İsrailli yetkililer hakkında çıkarılan yakalama emrinin "adaletin sağlanması yönünde doğru bir adım" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu cesur hukuki adım, adalet ilkelerinin zaferini ve bazı ülkelerin İsrail'e yönelik cezasızlık politikasını reddeden özgür liderler ile halkların iradesinin vücut bulmuş halidir." denildi.

Bunun "savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadelede evrensel yargı yetkisinin yeniden teyidi" anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Türk yargı makamlarının attığı bu adımın ileri düzeyde hukuki ve ahlaki duruşu yansıttığı ve Filistin halkına karşı suç işleyenlerin, bulundukları konum ne olursa olsun, hesap vermekten kaçamayacakları yönünde açık bir mesaj içerdiği" ifade edildi.

Açıklamada, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inanan tüm ülkeler, Türkiye'nin izinden giderek yasal ve yargısal mekanizmaları devreye sokmaya, İsrailli savaş suçlularını adalet önüne çıkarmaya, Filistin halkına yönelik süregelen soykırım ile saldırıların kurbanlarının yanında yer almaya" çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.