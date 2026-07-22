Haberler

Filistin, Nauru'dan işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma kararından vazgeçmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin, Nauru'nun işgal altındaki Kudüs'te İsrail nezdinde büyükelçilik açma kararından vazgeçmesini isteyerek, bu adımın uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Filistin, Nauru'nun işgal altındaki Kudüs'te İsrail nezdinde büyükelçilik açma kararından vazgeçmesini isteyerek, bunun uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararının Filistin halkına ve meşru haklarına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı belirtilerek, ülke yönetimine karardan geri adım atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının veya kentte diplomatik misyon açılmasının uluslararası hukuki yükümlülükler ile BM Güvenlik Konseyinin 476 ve 478 sayılı kararlarını ihlal ettiği vurgulandı.

Nauru'dan uluslararası hukuk ve BM kararlarına bağlı kalması istenen açıklamada, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile dost ülkelere de özellikle Kudüs'ün hukuki statüsünün korunması konusunda sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Nauru'nun işgal altındaki Kudüs'te İsrail nezdinde büyükelçilik açacağını açıklamış, kararın geçen ay alındığını ve büyükelçiliğin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için destek sağlayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler