Filistin'den İsrail'in Kudüs İşleri Bakanı'na Yönelik Uzaklaştırma Kararına Sert Tepki

Filistin, İsrail'in Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Ağver'i 6 ay süreyle Batı Şeria'dan uzaklaştırma kararını kınadı.

Filistin hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Ağver'i Batı Şeria'dan uzaklaştırma yönündeki "keyfi" kararını kınadı ve bunu "Kudüs'ü izole etmeyi amaçlayan tehlikeli bir gerginlik" olarak değerlendirdi.

Kararın uluslararası hukuk ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kudüs'ün ulusal ve kurumsal çevresinden koparılmasının hedeflendiği, bu adımın Filistin'in resmi varlığını zayıflatmaya ve Kudüs'ün ilhakı ile Yahudileştirilmesi planlarına hizmet ettiğine" dikkat çekildi.

Filistin yönetimi, bu kararı geçersiz kılmak için Arap ülkeleri ve diğer uluslararası toplumla diplomatik baskı çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Bu politikalar, Kudüs ve halkını savunma görevimizden bizi alıkoyamaz. Kudüslüler Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır ve Kudüs, Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir." ifadesine yer verildi.

İsrail makamları, bugün Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Ağver'e Batı Şeria'ya giriş yasağı kararını tebliğ etti.

İsrail ordusunun kararında, Ağver'in Filistin Yönetimine ilişkin yürüttüğü faaliyetlerinde İsrail'in Doğu Kudüs'teki egemenliğini zedelediği, ayrıca devletin güvenliğine zarar verdiği iddia edildi.

Kudüs İşleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde yer alıyor. İsrail, Filistin Yönetimi'nin Kudüs'te herhangi bir faaliyet göstermesini yasaklıyor.

Kudüs İşleri Bakanı Ağver (52), görevine 8 Nisan 2024'te resmen başlamıştı. Bu uzaklaştırma kararı, bir Filistinli bakana yönelik ilk uygulama olması bakımından da "emsalsiz" olarak değerlendiriliyor.