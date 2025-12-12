Filistinli yetkiliden Batı Şeria'daki yeni yerleşimleri durdurmak için acil müdahale çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da aldığı yeni yerleşim kurulması kararlarının durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Konseyin Başkanı Mueyyed Şaban, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kabinesinin Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasına onay vermesini, "Filistin coğrafyasını yok etmeye yönelik yerleşimci projenin hızlandırılmış bir adımı" olarak nitelendirdi.

Şaban, bu kararın işgalci İsrail hükümetinin toprakların ilhakını, ayrımcı rejimi ve Filistin topraklarının tamamen Yahudileştirilmesini pekiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in başını çektiği hükümetin sistematik politikalarının parçası olduğunu kaydeden Şaban, ayrıca kaçak yerleşim birimlerinin resmi yerleşimlere dönüştürülerek toprak üzerindeki kontrolün genişletilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Kararın uluslararası hukuka ve özellikle 2016 tarihli BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurmasını talep eden 2334 sayılı kararına açık bir meydan okuma olduğunu ifade eden Şaban, Batı Şeria'nın Filistin varlığını silmeyi hedefleyen sistematik bir sömürgeleştirme sürecine maruz kaldığını belirtti.

Son kararın, 23 Mart 2025'te alınan 13 yerleşim biriminin büyük yerleşim birimlerinden ayrılarak ayrı güvenlik ve idari yetkilerle donatılması ve 29 Mayıs'ta 22 kaçak yerleşimin yasallaştırılması gibi adımların devamı olduğuna dikkati çeken Filistinli yetkili şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler, birbirinden bağımsız olmayan, siyasi bir çözüm ihtimalinden önce sahada yeni bir gerçeklik dayatmayı amaçlayan kapsamlı bir sömürgeci projenin parçaları. Bu proje ile yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve yalnızca yerleşimcilere hizmet eden yol ağlarıyla birbirine bağlanması amaçlanıyor."

Şaban, Birleşmiş Milletleri ve Cenevre Sözleşmelerine taraf devletleri "bu tehlikeli genişlemeyi durdurmak için acil harekete geçmeye" çağırdı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün akşam kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını içeren bir plan sundu.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı aktarıldı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.