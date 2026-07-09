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Filistin'de yasama seçimlerinin tarihi 28 Kasım olarak belirlendi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi yayımladı. Seçimler Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de gerçekleştirilecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi yayımladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, önümüzdeki dönem meclis seçimlerine ilişkin gelişmelere yer verildi.

Habere göre, Abbas, yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi yayımladı.

Kararnamede, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin halkı, belirlenen tarihte, Filistin Yasama Konseyi (Meclis) üyelerini seçmek üzere özgür ve doğrudan gerçekleştirilecek yasama seçimlerine katılmaya davet edildi.

Ayrıca, yasaya uygun şekilde gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinin tarihinin de daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Filistin'de son yasama seçimleri Ocak 2006'da yapılmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Haziran'da yapılacak başkanlık ve yasama seçimleri öncesinde genel seçim yasasında düzenleme öngören kararnameyi onaylamıştı.

Yeni düzenleme kapsamında Filistin Yasama Konseyinin üye sayısı 132'den 200'e çıkarılmıştı.

Ayrıca seçimlerde sandalye kazanabilmek için gerekli seçim barajı yüzde 2'den yüzde 1'e düşürülürken, seçim listelerinde yer alması gereken asgari aday sayısı da 16'dan 20'ye yükseltilmişti.

Seçim listelerinde her üç adaydan en az birinin kadın olması şartı getirilen düzenlemeyle Yasama Konseyi seçimlerinde adaylık yaşı da 28'den 23'e indirilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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