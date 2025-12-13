Haberler

Gazze'de kış koşullarında seller ve fırtınalar kitlesel ölüm ve yer değiştirmelere yol açabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde kış koşullarının yaklaşmasıyla insani durumun tehlikeye girdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ammar Al-Dwaik, uluslararası toplumun acil eylem talep etti.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Prof. Dr. Ammar Al-Dwaik, Gazze Şeridi'ne kış koşullarının "insani bir felaket" olarak ortaya çıktığını, seller ve fırtınaların kitlesel ölümler ve yer değiştirmelere yol açabileceğini bildirdi.

Al-Dwaik, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK), Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlediği "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası" zirvesi kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

TİHEK'in Filistin'deki muadil kuruluşu olduklarını ve hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de sahada faaliyet gösterdiklerini aktaran Al-Dwaik, İsrail'in işlediği "felaket niteliğindeki insan hakları ihlallerini" ele aldıklarını belirtti.

İsrail'in ihlallerini belgelendirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) dahil uluslararası mekanizmalara ilettiklerini söyleyen Al-Dwaik, Filistin'de "insan haklarının geliştirilmesi" amacıyla insan hakları durumunu da izlediklerini dile getirdi.

Kış için "çadır" çağrısı

Gazze Şeridi'nde kışın zorlu koşullarının kapıda olduğunu, şartların "insani bir felaket" olarak ortaya çıktığını ve durumun giderek çok tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Al-Dwaik, seller ve fırtınaların kitlesel ölümler ve yer değiştirmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'nin bu hava koşullarına hazırlıklı olmadığını vurgulayan Al-Dwaik, şunları söyledi:

"İsrail, ihtiyaç duyulan çadırların girişini engelliyor. İsrail şimdiye kadar Gazze halkının ihtiyaç duyduğu çadırların yüzde 30'undan azına izin verdi. Durum çok tehlikeli ve Gazze'nin bu zorlu hava koşullarına hazır olmasını sağlamak için tüm uluslararası toplumun acil eylemde bulunması gerekiyor."

Al-Dwaik, İsrail'in işlediği soykırımın bölgede tüm hayati altyapının yıkımı, sivil savunma ve belediyelerin kapasitesini yok ettiğinin de altını çizdi.

İsrail kamuoyunda Gazze'deki soykırımın normalleştirildiğini, kabul edildiğini ve buna müsamaha gösterildiğini belirten Al-Dwaik, tanık olduğu bir durumu şöyle anlattı:

"Size küçük bir örnek vereyim. İsrail kanallarından birinde hava durumu sunucusu, Gazze'nin sele gömülebileceğini söyledi. Diğer sunucu ona, 'Ah, bu harika bir haber. Umarım hava şartları onları tamamen temizler.' dedi. İsrail haberlerinde genellikle duyduğumuz dil bu."

Soykırımın "insanlıktan uzaklaştıran bir dil kullanımıyla" başladığını söyleyen Al-Dwaik, siyasetin en tepesinden, güvenlik güçlerinden, ordu birimlerinden, gazetecilerden, sıradan insanlara kadar İsraillilerin sürekli "soykırım dilini kullandıklarını" ifade etti.

Al-Dwaik, İsrail kamuoyunda özellikle insan hakları grupları için çalışan bazı kişilerin, bu suçlara karşı çıktığını ve oldukça cesur şekilde seslerini yükselttiğini de aktardı.

Sahadan bilgi ve veri toplanıyor

Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarında son derece zorlandıklarını anlatan Al-Dwaik, Gazze'de tüm meslektaşlarının aile üyelerini ve sevdiklerini trajik şekilde kaybettiğini, bazılarının birkaç kez olmak üzere yerlerinden edildiğini dile getirdi.

Al-Dwaik, "Gazze ofisimizin müdürü, ocak ayında tüm ailesiyle beraber öldürüldü. İki ofisimiz yıkıldı ancak yine de çalışmaya devam ediyoruz. Sahada varlığımızı sürdürüyoruz. Cesur saha çalışanlarımız sahadan bilgi, tanık görüşü ve veri topluyor. Bu verileri işliyor, analiz ediyor, bazen İngilizceye çeviriyor ve ilgili uluslararası kuruluşlarla paylaşıyoruz." diye konuştu.

TİHEK'in ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen zirvenin, Türk halkı ve yetkililerle konuşmak için harika bir platform sağladığını vurgulayan Al-Dwaik, "Türkiye ve Türk halkı bizim müttefikimizdir. Türkiye'den, İsrail'i ve İsrailli suçluları hesap verebilir hale getirme çabalarına öncülük etmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title