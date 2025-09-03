Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Genel Başkanı Destici ile Görüştü

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici ve Mustafa, parti genel merkezindeki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Büyükelçi Mustafa'nın yaklaşık 10 yıl boyunca görevini başarıyla yürüttüğünü belirten Destici, "Sayın Mustafa, sadece Büyükelçilik yapmadı. Filistin'le Türkiye ilişkilerinin, Filistin halkıyla Türk halkının, Arap dünyasıyla yine Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi noktasında da büyük gayretleri oldu. Bu 10 yıl süre içerisinde güzel bir dostluk ve kardeşlik içerisinde bu görevi yerine getirdi." diye konuştu.

Destici, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetlediklerini dile getirerek, bütün İslam dünyasının Filistin'in mücadelesine destek olması gerektiğini ifade etti.

Görevi sırasında Türkiye-Filistin diplomatik ilişkilerindeki başarısı ve yakınlığı için Mustafa'ya teşekkürlerini sunan Destici, şunları kaydetti:

"Bugüne kadarki büyükelçilik görevi sırasında hem devletimizin kurumları ve yetkilileriyle hem meclisimizle, hem siyasi partilerimizle, bizlerle, hem de Türk halkıyla iyi ilişkiler içerisinde bir gönül köprüsü kurdular. Filistin'le Türkiye arasında var olan bu sevgiyi, muhabbeti daha da üst düzeye taşıdılar. Ben kendisine teşekkür ediyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum."

Büyükelçi Mustafa da bu ay sonu itibarıyla görevinden ayrılacağını belirterek, "Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, aziz Türk halkının Filistin'in davasına gösterdiği emeğe yakından şahit oldum. Aziz Türk halkının Filistin'e karşı duyduğu sevgiyi yakından gördüm, Filistin halkının acısını paylaştıklarını gördüm." dedi.

Gazze'de yapılan soykırımın tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ifade eden Mustafa, şunları kaydetti:

"Bu dünyanın cellatlarına, Filistin'e karşı suç işleyenlere sözümüz şu ki, eğer Filistin halkından pes etmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz ve çok bekleyeceksiniz. Sayın Başkan Mahmud Abbas ve heyetine vize vermeyen Amerikan idaresi, Filistin davasını askıya alacaklarını gibi düşünüyorlarsa onlar da yanılıyor. Çünkü orada olan her Filistinli, Filistin davasını en güzel şekilde temsil ediyor. Güneşi hiçbir zaman engellemeyecekler. Bu zulüm devam etmeyecek. İnşallah zafer bizimdir. Kudüs başkentliğinde bir devletimiz olacak."