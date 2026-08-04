Filistin: Birleşmiş Milletler raporu, İsrail’in Gazze'de soykırım yaptığına dair delilleri destekliyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng tarafından yayımlanan raporun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığına dair delilleri desteklediğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Mofokeng'in Gazze'ye ilişkin raporu konusunda değerlendirmelere yer verildi.

Raporun, Gazze'deki İsrail saldırılarının sağlık sistemindeki etkisinin BM raporuyla belgelendiği belirtilerek, "BM raporu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair diğer delilleri desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık çalışanlarının ve hastaların sistematik olarak hedef alındığı vurgulanan raporda, "ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt girişinin engellenmesi ile insani yardım ve tıbbi tahliyelerin zorlaştırılması" yoluyla "tıbbi soykırım" işlendiği kaydedildi.

Raporun, doğumevlerinin yıkılması ve hamile kadınların sağlık hizmeti, gıda, su ile ilaçtan mahrum bırakılması nedeniyle annelerin, anne karnındaki bebeklerin ve yeni doğanların yaşamını tehlikeye atan uygulamaları belgelediği, bunun Gazze'de yaşanan soykırımın bir parçası olduğuna işaret ettiği belirtildi.

BM Özel Raportörü Mofokeng, 30 Temmuz'daki raporunda, Gazze Şeridi'nde hastanelerin ve sağlık çalışanlarının sistematik olarak hedef alınmasıyla, "sağlık malzemeleri ile tıbbi tahliyelerin engellenmesinin yanı sıra annelik ve doğum hizmetlerinin yok edilmesinin insanlığa karşı suçlar seviyesinde olduğu" ifade edilmişti.

Kaynak: AA