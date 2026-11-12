Filistin Başbakanı Mustafa, COP31'de Gazze için uluslararası ortaklık çağrısı yaptı

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Gazze insani, çevre ve iklim dahil tüm zorlukların acı verici biçimde somutlaştığı yerdir. Su ağlarını, kanalizasyonu, enerjiyi, arazileri ve atık yönetimi sistemlerini hedef alan, çevresel ve sağlık tehlikelerini şiddetlendiren ve nüfusun uyum sağlama ile dayanıklılık kapasitesini sarsan geniş çaplı yıkım yaşanmıştır." dedi.

Mustafa, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin artık geleceğe yönelik bir tehdit olmaktan çıkarak günümüzün en önemli sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti.

İklim değişikliğinin gıda, su, sağlık ve ekonomik güvenliği doğrudan etkilediğini belirten Mustafa, bu etkilerin özellikle kırılgan toplumlarda daha belirgin şekilde hissedildiğini kaydetti.

İklim adaletinin uluslararası iklim eylemlerinin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Mustafa, "En az emisyona neden olan ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen halklar, kaynaklarını korumalarını ve direnç inşa etmelerini sağlayacak adil bir desteği hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

" Filistin'de İsrail işgalinin devam etmesi, toprak, su ve doğal kaynaklara erişimde dayatılan kısıtlamalar nedeniyle iklim dahil olmak üzere zorluklar katlanarak artmaktadır." diyen Filistin Başbakanı, Gazze'deki duruma ilişkin ise şunları söyledi:

"Gazze insani, çevre ve iklim dahil tüm zorlukların acı verici biçimde somutlaştığı yerdir. Su ağlarını, kanalizasyonu, enerjiyi, arazileri ve atık yönetimi sistemlerini hedef alan, çevresel ve sağlık tehlikelerini şiddetlendiren ve nüfusun uyum sağlama ile dayanıklılık kapasitesini sarsan geniş çaplı yıkım yaşanmıştır."

Gazze'nin yeniden imarının yalnızca insani ve kalkınmayla ilgili bir zorunluluk olmadığını belirten Mustafa, bunun Gazze'yi yeşil ve sürdürülebilir temeller üzerine yeniden inşa etme fırsatı olduğunu aktardı.

Mustafa, "Herkesi, iyileşmeyi ve yeniden imarı destekleyen, yenilenebilir enerjiyi ve su ile atık suların sürdürülebilir yönetimini entegre eden ve yeniden imar çabalarında doğal kaynakları koruyan uluslararası bir ortaklığa davet ediyoruz." diye konuştu.

Filistin'in yaşadığı tüm zorluklara rağmen iklim ile ilgili taahhütlerine sadık kaldığını belirten Mustafa, "Ulusal olarak belirlenmiş katkılarımızın üçüncü versiyonunu kısa süre önce kabul ettik ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine, emisyonların azaltılmasına, uyumun güçlendirilmesine ve iklim direncine olan bağlılığımızın bir kanıtı olarak bunu Çerçeve Sözleşme Sekretaryasına sunduk." ifadelerini kullandı.

Mustafa, su kaynaklarının yönetiminin önemine vurgu yaparak, bunun, Filistin'in iklim dostu tarım, yenilenebilir enerji, biyolojik çeşitliliğin korunması, yerel toplumların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temel bir parçası olduğunu aktardı.

Taahhütlerin yerine getirilmesi için destek isteyen Mustafa, "Doğal kaynaklarımız üzerinde dayatılan kısıtlamaların kaldırılması, uygun iklim finansmanının sağlanması, teknoloji transferi ve ulusal kapasitelerin oluşturulması gerekiyor." dedi.

Mustafa, "Filistin'den mesajımız açıktır: Hiçbir halk, sürdürülebilir kalkınma hakkından veya işgal ya da çatışmalar nedeniyle iklim değişikliğiyle yüzleşme yeteneğinden mahrum bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Filistin Başbakanı Mustafa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkımız, bağımsızlığını elde etmek için onlarca yıldır mücadele etmektedir. Gazze'deki halkımızı trajedisinden kurtarmak bu yolda önemli bir adımdır. Desteğinize hala ihtiyacımız var."

Kaynak: AA