Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye istifa etti

7 Ekim'den beri sistematik bir biçimde İsrail'in sivillere yönelik orantısız şiddetiyle karşı karşıya kalan Filistin'de Başbakanı Muhammed İştiyye'nin istifa kararı aldı.

MUTABAKAT VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

İstifasını Filistin lideri Mahmud Abbas'a veren İştiyye yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın ardından siyasi düzenlemeler konusunda Filistinliler arasında geniş bir mutabakatın oluşmasına olanak sağlamak için istifa ettiğini söyledi.

"YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR"

Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

AMAÇ: PARTİLER ÜSTÜ BİR YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK

İştiyye, 2019 yılında göreve getirilmişti. Son günlerde Arap medyasına konuşan kaynaklar FilistiN Başbakanı'nın istifa edebileceğine dair iddialar ortaya atmıştı. Filistin yönetimine yakın kaynaklar önceki gün Sky News Arabic'e, İştiyye'nin istifasının önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini ve hafta sonuna kadar profesyonel, partiler üstü bir yönetimin önünün açılmasının hedeflendiğini iddia etmişti.