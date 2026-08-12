Haberler

Filipinler'de sel sonrası su kaynaklı hastalık uyarısı

Filipinler'de sel sonrası su kaynaklı hastalık uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in kuzeyini vuran seller, su kaynaklı hastalık riskini artırdı. Sağlık yetkilileri, halkı grip, leptospiroz ve dang humması gibi hastalıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Sel suyuna temas edenlerin sabunla yıkanması ve tıbbi yardım alması önerildi.

MANİLA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'de sağlık yetkilileri, ülkenin kuzeyini vuran seller nedeniyle su kaynaklı hastalık riskine karşı uyarıda bulundu.

Yerel Manila Bulletin gazetesinin çarşamba günkü haberine göre, Filipinler'in kuzeybatısındaki Ilocos bölgesinde yer alan sağlık merkezi, şiddetini artıran güneybatı muson yağmurlarının bölge genelinde sele yol açmaya devam etmesi nedeniyle artan sağlık risklerine karşı halkı uyardı.

Habere göre DOH Ilocos Bölge Direktörü Dr. Helen D. Tobias, bölge sakinlerini yağmur mevsiminde yaygın olarak görülen grip, leptospiroz ve dang humması gibi hastalıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hayvan idrarıyla kirlenmiş sel suyunun letospiroz riski taşıdığına dikkat çeken Tobias, bu sulara temas eden kişilere vücutlarının açıkta kalan yerlerini sabunla yıkamalarını ve tıbbi yardım almalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli

Çerçeve yasanın kabulü sonrası Bahçeli'den bir çağrı var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı

Cansever ve Güllü’den geriye bu görüntü kaldı
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı

Öldürdüğü genç kadının mezarında yakalandı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar