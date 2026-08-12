Filipinler'de sel sonrası su kaynaklı hastalık uyarısı

MANİLA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'de sağlık yetkilileri, ülkenin kuzeyini vuran seller nedeniyle su kaynaklı hastalık riskine karşı uyarıda bulundu.

Yerel Manila Bulletin gazetesinin çarşamba günkü haberine göre, Filipinler'in kuzeybatısındaki Ilocos bölgesinde yer alan sağlık merkezi, şiddetini artıran güneybatı muson yağmurlarının bölge genelinde sele yol açmaya devam etmesi nedeniyle artan sağlık risklerine karşı halkı uyardı.

Habere göre DOH Ilocos Bölge Direktörü Dr. Helen D. Tobias, bölge sakinlerini yağmur mevsiminde yaygın olarak görülen grip, leptospiroz ve dang humması gibi hastalıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hayvan idrarıyla kirlenmiş sel suyunun letospiroz riski taşıdığına dikkat çeken Tobias, bu sulara temas eden kişilere vücutlarının açıkta kalan yerlerini sabunla yıkamalarını ve tıbbi yardım almalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua