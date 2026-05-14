Filipinler Senatosu'nda Silah Sesleri
Filipinler'in Pasay kentindeki senato binasında, Senatör Ronald Dela Rosa'nın tutuklanacağına dair haberlerin ardından silah sesleri duyuldu. Olay sonrası bina içinde paniğe yol açarken, durum daha sonra sakinleşti.
PASAY, 14 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in Pasay kentinde yer alan senato binasındaki askerler, 13 Mayıs 2026.
Filipinler Senatosu Başkanı Alan Peter Cayetano çarşamba günü yaptığı açıklamada, Senatör Ronald Dela Rosa'nın tutuklanacağına dair haberlerin ardından, senato binasının saldırıya uğradığını söyledi.
Çarşamba gecesi silah sesleri bina içinde paniğe yol açtı. Senato yetkilileri, durumun daha sonra sakinleştiğini belirtti. (Fotoğraf: Xinhua)
