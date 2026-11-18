Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Filipinler polisinin savcılıktan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'a çocuk istismarı materyalleri bulundurma iddiasıyla suçlama yöneltilmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

BBC'ye konuşan Filipinler'in Cebu Bölge Savcısı Graeme Elmido, Thomas Markle'a ilişkin açıklama yaptı.

Filipinler polisinin 82 yaşındaki Markle hakkında savcılığa başvurduğunu aktaran Elmido, polisin, çocuk istismarı materyalleri bulundurma ve bunları dağıtma niyeti iddiasıyla Markle'a suçlama yöneltilmesini talep ettiğini belirtti.

Markle hakkında ABD'de soruşturma başlatılmıştı

Sussex Düşesi Meghan Markle???????'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından ABD'de soruşturma başlatılmıştı.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında dönüşümlü yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

7 Kasım'da ise Thomas Markle'ın, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alındığı açıklanmıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişti.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan Markle'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.

Kaynak: AA