Filipinler Ankara'da Yemek Festivali Düzenledi

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin bağımsızlığının 128. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen " Filipinler'in Tatları: Filipin Yemek Festivali"nin açılışı yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Filipinler ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Ascalon, Filipinler Bağımsızlık Bildirgesi'nin 128. yıl dönümü andıklarını belirterek, ayrıca Filipinler ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 77. yıl dönümünü de kutladıklarını ifade etti.

Ascalon, festival için Filipinler'den iki şefin Ankara'ya geldiğini kaydederek, etkinlik kapsamında davetlilere sunulan yemeklerden bahsetti.

Filipinler'in Güneydoğu Asya'da Türkiye'nin en eski diplomatik ortağı olduğunu hatırlatan Ascalon, iki ülke arasındaki bağların hava ulaştırması hizmetleri, savunma sanayi işbirliği, ticaret, eğitim, kültür ve halklar arası ilişkiler alanlarında karşılıklı saygı ve ortaklıklarla şekillendiğini belirtti.

Ascalon, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Güney Filipinler'deki barış sürecinde bağımsız silahsızlandırma kurulundaki liderliği ve üçüncü taraf izleme ekibi üyeliği aracılığıyla vazgeçilmez bir rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin burs programı ile Filipinli gençlere Türkiye'de okuma fırsatını verdiğine işaret eden Ascalon, bu adımla Filipinler halkının geleceğine yatırım yapıldığını ve nesiller boyunca ortaklığı sürdürecek insani bağların güçlendirildiğini söyledi.

Ascalon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca yürütülen sosyo-ekonomik projelerin de bu katkının bir parçası olduğuna değinerek, bunların Filipin halkının kalbinde taşıdığı ortak insanlık değerlerinin somut ifadeleri olduğunu dile getirdi.

"Gastronomi diplomasisi bağlantı ve dayanışmanın en insani biçimlerinden"

Bağlantısallığın iki ülkenin birlikte inşa etmeyi arzuladığı her şeyin merkezinde yer aldığını vurgulayan Ascalon, "Ticaretin, turizmin, öğrencilerin ve fikirlerin ülkelerimiz arasında akmasını sağlayan damar niteliğindedir. ve bu akşamın kendisi de bu vizyonun bir ifadesidir. Gastronomi diplomasisi, yemek ve kültür paylaşımı, bağlantı ve dayanışmanın en insani biçimlerinden biridir." diye konuştu.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) mevcut dönem başkanı olarak ülkesinin aynı dayanışma ruhunu bölgesel liderliğine de taşıdığını belirten Ascalon, barışçıl diyaloğu, kurallara dayalı işbirliğini, bağlantısallığı ve halkların güçlendirilmesini savunduklarını söyledi.

Ascalon, Türkiye ile ASEAN arasındaki ortaklığın da bu yıl en üst düzeye taşınmasını umduklarını kaydederek, "Böyle bir dönüm noktası, Türkiye'nin Güneydoğu Asya ile ilişkilerini daha da güçlendirecek ve bölgelerimiz arasındaki işbirliğini genişletecektir." dedi.

Filipinler'in halkların yararı için Türkiye ile olan kalıcı dostluğunu ve ortaklığını tüm alanlarda daha da derinleştirmeyi beklediğini kaydeden Ascalon, sözlerini "Yaşasın Filipinler! Yaşasın Türkiye!" ifadesiyle tamamladı.

Festival, 17 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.