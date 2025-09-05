Filipinler İkinci Thomas Sığı'na Malzeme ve Personel Taşıdı

Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadığı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş gemisine malzeme ve personel taşıdığı bildirildi.

İki Filipinli güvenlik yetkilisi, İkinci Thomas Sığı'na donanma personelinin yanı sıra gıda ve yakıt içeren çeşitli malzemelerden oluşan teslimatın bugün "herhangi olumsuz olay yaşanmadan" başarıyla tamamlandığını belirtti.

Yetkililerden biri, teslimatın, güvenliği ve başarısından emin olmak için birkaç hafta ertelendiğini kaydetti.

Filipin ordusu, uzun süredir karada bulunan "BRP Sierra Madre" gemisine herhangi sorun yaşamadan en az 9 kez malzeme ve deniz kuvvetleri personeli teslimatı gerçekleştirdi.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi, 1999'dan bu yana karaya oturmuş halde bulunuyor. Pekin yönetimi, "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesini ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, Filipinler'in gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aralıklarla yaptığı ikmal seferlerini engellemeye çalışması, iki ülke arasında sürtüşmelere yol açıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'in üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.