Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, ABD'ye gidiyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, resmi ziyaret için ABD'ye hareket etti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, resmi ziyaret için ABD'ye hareket etti.

Filipinler'den yayın yapan "Rappler" internet sitesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr'ın ABD ziyareti, 4 Mayıs'a kadar sürecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Washington DC'de Marcos Jr'ı kabul etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Enrique Manalo da Filipinler Devlet Başkanı'na eşlik eden heyette yer alıyor.

Ziyarette, savunma ve ekonomi konularının öncelikli olarak ele alınması planlanıyor.

Marcos Jr, "en az 10 yıl aradan sonra Washington'ı ziyaret edecek ilk Filipinler devlet başkanı" olacak.

Biden'ın, Hint-Pasifik liderleriyle temasları

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 21 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile bir araya geleceğini belirtmişti.

Biden'ın, görüşmede, ABD'nin Filipinler'in savunmasına kararlı bağlılığını yineleyeceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin uzun zamandır devam eden ABD-Filipinler ittifakını güçlendirme çabalarını masaya yatıracaklarını aktarmıştı.

Jean-Pierre, iki liderin bölgesel konuların yanı sıra uluslararası hukuku koruma, özgür ve açık Hint-Pasifik'i destekleme çabalarını da ele alacaklarını ifade etmişti.

Ayrıca Başkan Biden, 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.