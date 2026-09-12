Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi kayıp

MANİLA, 12 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in turistik Palawan eyaleti açıklarında çarşamba günü çıkan feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Filipinler Sahil Güvenliği cumartesi günü yaptığı açıklamada, 41 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece teyit edilen toplam can kaybının 76'ya çıktığını bildirdi. Yangından kurtulanların sayısının ise 43 olduğu belirtildi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nin yayımladığı görüntülerde, feribotun büyük ölçüde yandığı, çevrede kül ve yanmış metal parçalarının bulunduğu görülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yangının nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor.

Kaynak: Xinhua