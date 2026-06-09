Filipinler'deki 7,8'lik depremin ardından tsunaminin yol açtığı dalgalar, Japonya'nın bazı bölgelerine ulaştı

Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Okinawa ve diğer bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin doğu, batı ve güney kesimlerindeki Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı.

Ajans, tsunami uyarısının ardından Okinawa, Ogasawara ve Chichijima bölgelerinde "az şiddette" tsunami gözlemlendiğini belirtti.

Özellikle Ogasawara Adaları'ndan Chichijima Adası'na, tsunaminin yol açtığı 20 santimetrelik dalganın ulaştığını aktardı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, dün Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımlamış, uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan bölgeleri kapsadığı bildirilmişti.

Filipinler'de deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde, yerin 55,2 kilometre derinliğinde sarsıntı kaydedilmişti.

Depremde çok sayıda yapı hasar görmüş, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edilmişti.