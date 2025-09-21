Filipinler'de Yolsuzluk İddialarına Karşı Büyük Gösteri Düzenlendi

Filipinler'de on binlerce kişi, milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının, ülkedeki sel kontrol projelerinden yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto için gösteri düzenledi.

Filipinlerin başkenti Manila'da yaklaşık 50 bin kişi, ülkedeki sel kontrol projelerini olumsuz etkileyen yolsuzluk skandalını protesto etmek üzere bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve bayraklarla gösteriye katılan vatandaşlar, yolsuzluk skandalına karışanların derhal yargılanmasını talep etti.

Hedeflerinin yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket sahipleri olduğunu belirten protestocular, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın istifasını talep etmeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, olası şiddet olaylarını önlemek için alarma geçen polis, binlerce güvenlik görevlisini bölgede konuşlandırdı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro ise protestoların ardından yaptığı açıklamada, Marcos Jr'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında planladığı ABD gezisini iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Devlet Başkanının yerel konulara odaklanarak halkın şikayetlerini dinleyeceğini belirten Castro, barışçıl ve yasal kaldığı sürece gösterilere izin verileceğini vurguladı.

Filipinler'de yolsuzluk skandalı

Filipinler'de sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldı.

Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğunu ya da yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendisler, gösterişli yaşam tarzlarını büyük rüşvetlerle sağlamakla suçlanıyor.