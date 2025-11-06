Filipinler'de Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

MANİLA, 6 Kasım (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı tahribat ve yaklaşan yeni tayfun tehlikesi nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.

Filipinler Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre Marcos, "Hem Tino Tayfunu'nun (uluslararası adı Kalmaegi) etkilediği hem de Uwan'ın (uluslararası adı Fung-wong) etkilemesi beklenen sıkıntılı diyebileceğimiz bölgelerin büyüklüğü nedeniyle Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi, ulusal afet durumu ilan edilmesini önerdi. Ben de bu öneriyi onaylayarak ulusal afet durumu ilan ediyorum" dedi.

Bu yıl Filipinler'i vuran 20. tayfun olan Kalmaegi, perşembe sabahı erken saatlerde ülkeyi terk etti. Tayfun en az 140 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 127 kişiden hala haber alınamıyor.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi, tayfunun 500.000'den fazla aileyi, bir başka deyişle 1,9 milyonun üzerinde bireyi etkilediğini bildirdi.

Filipinler süper tayfuna dönüşme olasılığı bulunan ve bu hafta sonu ülkeyi vurması beklenen yeni bir fırtınaya hazırlanıyor.