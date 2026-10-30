Filipinler'de Mayon Yanardağı orta şiddette patladı, alarm seviyesi 3'e çıkarıldı

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MANİLA, 30 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı faaliyete geçti.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, Mayon Yanardağı yerel saatle 11.53 sularında orta şiddette patlamayla faaliyete geçti. Patlama yaklaşık 6 dakika sürdü.

En yükseği 5 olan alarm seviyesini 2'den 3'e çıkaran enstitüye göre bu durum, Mayon Yanardağı'nın magmatik püskürmede yeni bir evreye girdiğine işaret ediyor. Açıklamada, önümüzdeki gün veya haftalarda yanardağın üst ve orta yamaçlarını etkileyebilecek lav akıntıları ile piroklastik akıntı ihtimalinin arttığı vurgulandı.

Yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesinde yaşayanların tahliye edilmesini tavsiye eden enstitü, sivil havacılık yetkililerini pilotları yanardağın zirvesine yakın uçmamaları konusunda uyarmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua