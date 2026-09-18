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Filipinler'de liseye silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

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MANILA, 18 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Güney Cotabato eyaletine bağlı Banga belediyesinde silahlı saldırının meydana geldiği Banga Ulusal Lisesi, 18 Eylül 2026.

MANILA, 18 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Güney Cotabato eyaletine bağlı Banga belediyesinde silahlı saldırının meydana geldiği Banga Ulusal Lisesi, 18 Eylül 2026.

Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü Filipinler'in güneyinde meydana gelen okul saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. (Fotoğraf: Filipinler Kızılhaçı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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