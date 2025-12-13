Filipinler: Çin Sahil Güvenliği, Sabina Sığı açıklarında tazyikli suyla 3 balıkçıyı yaraladı

Filipinler, Çin Sahil Güvenlik gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı yaşanan Sabina Sığı açıklarında Filipinler'e ait balıkçı teknelerine tazyikli suyla müdahalesi sonucu 3 balıkçının yaralandığını, 2 teknenin hasar aldığını bildirdi.

Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri, Çin Sahil Güvenlik gemilerinin, Sabina Sığı açıklarında Filipinli 20 balıkçı teknesine tazyikli suyla müdahale ettiğini belirtti.

Olayda 3 balıkçının yaralandığını, 2 teknenin hasar aldığını açıklayan yetkililer, Çin Sahil Güvenlik birimlerinin ayrıca bazı teknelerinin çapa halatlarını kestiğini aktardı.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, çevrim içi basın brifinginde, Sabina Sığı açıklarındaki Filipinlilere yardım etmek için 2 sahil güvenlik gemisi görevlendirildiğini ancak bunların, Çin Sahil Güvenliği tarafından engelleme manevralarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Filipinler Sahil Güvenlik birimlerinin balıkçılara başarıyla ulaştığını ve yaralılara tıbbi yardım ve temel ihtiyaç malzemesi sağladığını kaydeden Tarriela, Çin Sahil Güvenliğine "uluslararası kabul görmüş davranış standartlarına uyulması" çağrısında bulundu.

Çin, 12 Aralık'ta, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Sabina Sığı çevresindeki sulardaki Filipinler'e ait balıkçı teknelerini uzaklaştırdığını bildirmişti.

Sabina Sığı

Filipinler'in "Escoda", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın güneyindeki, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısında yer alıyor.

Filipinler'e ait BRP Teresa Magbanua gemisinin geçen yıl Sabina Sığı'na uzun süreli demirlemesinin ardından iki ülke sahil güvenlik gemileri arasında çarpmalara varan sürtüşmeler yaşanmıştı.

Çin'in, Filipinler gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere düzenlediği seferleri engellemeye çalışması gerilimi tırmandırmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.