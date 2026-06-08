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Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: Kıyılarda 1,4 Metrelik Dalgalar Oluştu

Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: Kıyılarda 1,4 Metrelik Dalgalar Oluştu
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı. Tsunami uyarısı yapıldı, bazı binalar çöktü ve elektrik kesintileri yaşandı. Devlet Başkanı Marcos, arama kurtarma çalışmalarının artırılması talimatı verdi.

MANİLA, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 15 kişi hayatını kaybederken, en az 134 kişi de yaralandı.

General Santos Afet Yönetim Müdürü Agripino Dacera, can kayıplarının ve hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'ne göre tektonik deprem, yerel saatle 07.37'de 33 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssünün, yaklaşık 700.000 nüfuslu General Santos kenti yakınlarındaki Sarangani eyaletine bağlı Maasim kasabasının 32 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Tsunami uyarısı yapan enstitü, kıyılarda 1,4 metreye ulaşan dalga boylarının tespit edildiğini açıkladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre bazı binalarda çökme yaşanırken, bölgede elektrik kesintileri görüldü. Sarsıntıların komşu eyaletlerde de hissedildiği kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, afet bölgelerinde arama kurtarma ve izleme çalışmalarının artırılması talimatını verirken, bölge sakinlerine bölgeyi tahliye ederek daha yüksek kesimlere çıkma çağrısında bulundu.

Büyük tektonik plakaların birleştiği ve deprem ve volkanik faaliyetlerin sık yaşandığı Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Filipinler, sık sık sismik aktiviteye maruz kalıyor.

Kaynak: Xinhua
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