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Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 15 kişi öldü

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Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğündeki depremde 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı. Tsunami uyarıları yapıldı, uçuşlar ve dersler iptal edildi.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Soccksargen bölgesinde 12 ve Davao kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı belirtildi.

Depremde çok sayıda yapı hasar gördü, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile depremin meydana geldiği Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi.

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Presse (AP) verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı'ndan "Vatandaşlara yüksek bölgelere gidin" çağrısı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri için çağrıda bulundu.

Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi.

Japonya ve Endonezya da tsunami uyarısı yayımladı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı da Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı.

Uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan bölgeleri kapsadığı bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, depremin ülkenin kıyı bölgelerinde tsunamiye yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek erken tsunami uyarısı yayımladı.

Malezya Meteoroloji Dairesi de Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, depremden yaklaşık 5 saat sonra tsunami tehlikesinin büyük ölçüde geçtiğini açıkladı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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