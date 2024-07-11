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Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

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Asya ülkesi Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 620 km derinlikte oluşan sarsıntı sonrası tsunami uyarı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Ejderha Dövmeli Herif:

620km derinlikteki değil 7 , 8.5 şiddetinde deprem olsa vız gelir. Bu sarsıntı o derinlikte her saniye oluyor zaten dünyanın dört tarafında. Haber bile değil bu.

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Ihsan Okay:

Bizdeki depem 7-8 kilometre derinlikteydi.

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albatros :

önemli olan şiddeti değil yüzeye ne kadar yakın olduğu... biz 4,5 şiddetindeki depremden bile etkileniyoruz ama yerin 6-7 km derinliğinde oluyor.

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