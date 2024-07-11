Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.