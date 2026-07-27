Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Şampiyonu Olarak Türkiye'ye Döndü: 'Güzel Günler Bizi Bekliyor'

(İSTANBUL) 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Havalimanı çıkışında konuşan Zehra Güneş: "Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta, alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız" dedi.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Havalimanı çıkışında Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden ve Dilay Özdemir yaşadığı sevinci anlattı.

Sinead Jack-Kısal: "Bana göre bu, imza attığımız harika bir başarı. Biliyorsunuz, bu sadece kendimiz için değil, Türk Milleti için de her zaman yerine getirdiğimiz bir görev. Parkede büyük bir güç, karakter ve takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Yaz boyunca gerçekten çok yoğun çalıştık ve önümüzde daha uzun bir yol var. Katkılarınız için çok teşekkürler.

Zehra Güneş: "Şu anda duygularımı tarif etmem imkansız. Ülkemdeyim, altın madalyayla ve burada kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta, alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız. Aldığımız ivmeyi, bu enerjiyi, eksiklerimizi görüp bunun üstünde çalışarak antrenmanlarda en güzel şekilde yerine getireceğimizi düşünüyorum. Evimizde böyle hedefimize ulaşmak, bunu taçlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum sizinle birlikte. Umarım her şey istediğimiz gibi olur."

Defne Başyolcu: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Benim ilk milli takım senemdi ve ilk milli takım senemde madalya ve kupayla ülkemize dönmek beni çok mutlu etti. Çok gururlandım. Gerçekten çok güzel bir ortam var çok duygulandım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası var önümüzde ve orada da altın madalyayla ülkemizi gururlandıracağımızı biliyoruz. Çok teşekkürler."

Berka Buse Özden: "Öncelikle çok mutluyuz ülkemizi gururlandırdığımız için böyle bir platformda. İkimizin de A Milli Takım'da ilk şampiyonluk tecrübesiydi. O yüzden bunun ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Bizi destekleyen herkese, sponsorlara, başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum ben. İnşallah nicelerine..."

Dilay Özdemir: "Berka'ya katılıyorum çok mutluyuz öncelikle. Biraz yorgun gözüktüğümüz için kusura bakmayın. Gerçekten çok uzun bir yolculuktan geldik. Çok mutluyuz, çok gururlu hissediyoruz kendimizi. İlk A Milli Takımımız ikimizin de buradan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizi destekleyen ve bize sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Gerçekten çok istikrarlı ve yoğun çalışmalarımız var. Umarım oradan da bir kupayla dönmek asıl hedefimiz tabii ki."

Kaynak: ANKA