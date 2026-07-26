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Filenin Sultanları VNL'de İkinci Kez Şampiyon

Filenin Sultanları VNL'de İkinci Kez Şampiyon
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB VNL finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk seti 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, ardından setleri 25-23, 26-24 ve 25-21 alarak zafere ulaştı. Takım, 2023'teki ilk şampiyonluğunun ardından bu başarısını tekrarladı.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final maçında karşılaştığı Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-23'lük skorla geçerek durumu 1-1'e getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 kazanan milliler, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, seti 25-21, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları, 2023'te ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: ANKA
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