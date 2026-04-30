Fildişi Sahili Bölgesel Tehditlere Karşı Sınır Güvenliğini Güçlendiriyor

ABİDJAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Fildişi Sahili Hükümet Sözcüsü Amadou Coulibaly, artan bölgesel tehditlere karşı sınır güvenliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Coulibaly, cihatçı saldırıların yoğunlaştığı Mali sınırındaki bölgeleri güvence altına almaya yönelik tedbirlerin halihazırda yürürlükte olduğunu ve bu önlemlerin güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Coulibaly, Mali'ye sağlanacak desteğin Bamako yönetiminden gelecek resmi talebe bağlı olduğunu ve sürecin tek taraflı değil, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.

Olası insani krizlere karşı uyarıda bulunan Coulibaly ayrıca, hükümetin Mali'den gelebilecek mülteci akınına karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü ve sosyal destek önlemlerinin şimdiden devreye alındığını bildirdi.

