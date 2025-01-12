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Figen Yüksekdağ'dan Barış ve Demokrasi Vurgusu

Figen Yüksekdağ'dan Barış ve Demokrasi Vurgusu
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Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DEM Parti heyetinin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, halkların barış, adalet ve demokrasiye ihtiyacının her zamankinden fazla olduğunu belirtti. Yüksekdağ, demokratik çözüm için tüm toplumsal dinamiklerin inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DEM Parti heyetinin ziyareti sonrasında açıklama yaptı. Yüksekdağ, "Nerede olduğumuz fark etmez. İçerde, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerimize düşen görevi yerine getirmeye engel değildir" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki Kandıra Cezaevi'nde tutuklu olan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı bugün DEM Parti heyeti ziyaret etti. Yüksekdağ ziyaretin ardındn X hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayati bir dönemden geçiyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"DEM Parti İmralı Heyeti ziyareti vesilesiyle öncelikle demokratik kamuoyuna, halklarımıza, kadınlara selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayati bir dönemden geçiyoruz. Halklarımızın barış, adalet ve demokrasiye her zamankinden çok ihtiyacı var. Tarihin bu kritik anında sayın Öcalan'ın inisiyatif üstelenerek yol alma çabası çok değerli ve belirleyicidir. Bu çözüm çabası ve iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. İçerde, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerimize düşen görevi yerine getirmeye engel değildir. Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız.

"Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız"

Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır. Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor.

Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız. Dileğimiz sayın Öcalan'ın sağlıklı çalışma koşulları sağlanarak, bir barış ve çözüm odağı olarak rolünü en etkin şekilde gerçekleştirebilmesidir. Somut ve pozitif yaklaşımlar tarihsel sorunun çözümünde en belirleyici aşama olacaktır. Umuyorum ki halklarımızın baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
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