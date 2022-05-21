FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi - Haberler

FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi
AA - Umeys Sulejman - Güncel
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Etkinlikten detaylar Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklaması Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva'nın açıklaması Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'nin açıklaması Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'nın...
Etkinlikten detaylar
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklaması
Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva'nın açıklaması
Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'nin açıklaması Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sergilendi. Kupanın Üsküp'te sergilenmesi etkinliği kapsamında Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva da ülkeye geldi. Etkinliğe, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini ve diğer yetkililer katıldı.
AA / Umeys Sulejman - Güncel