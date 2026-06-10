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Bakan Fidan, Yunanistanlı Mevkidaşı Gerapetritis ile Görüştü: Türk-Yunan İlişkileri ve Bölgesel İş Birliği Konuları Ele Alındı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile bir araya gelerek Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel iş birliğini ele aldı. Fidan, Deniz Yetki Alanları kanun taslağına ilişkin eksik bilgiye dayalı çıkışları yadırgadıklarını belirtti.

(SOFYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Fidan, TBMM'nin gündeminde olan Deniz Yetki Alanları kanun taslağının ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlatarak Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirtti; tüm komşularımızdan aynı saygıyı görmeyi beklediğimizi, bazı çevreler tarafından kanun metnine ilişkin olarak eksik bilgiye dayanan ve ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığımızı ve bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğimizi dile getirdi.

Bakan Fidan, Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, iş birliği alanı olması gerektiğine dikkat çekerek ülkemiz aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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