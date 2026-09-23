Fidan, Suriyeli ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla New York'ta görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları kapsamında bulunduğu New York'ta çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına göre Şeybani, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Şeybani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde "iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunları güçlendirme ve geliştirme yollarını" değerlendirdi. Görüşmede ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı.

Şeybani, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüşmesinde ise ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile ortak ilgi alanındaki konuları ele aldı.

Şeybani, Fidan ve bin Ferhan ile üçlü görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı üçlü görüşmede, Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede "ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmelerin" ele alındığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşen Şeybani, Suriye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldı.

ABD'li özel temsilciyle de görüştü

Şeybani ayrıca ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun ile görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre görüşmede ortak ilgi alanındaki bazı meseleler ile ortak çıkarlara hizmet edecek diyalog ve iletişimin güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Şeybani'nin New York'taki temasları, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın BM Genel Kurulunun 81. oturumuna katıldığı dönemde gerçekleşti.

Şara, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Suriye'nin egemenliği, Golan Tepeleri, dış ilişkiler, yaptırımlar, mültecilerin dönüşü, uyuşturucuyla mücadele ve kimyasal silahlar gibi başlıklara değindi.

Kaynak: AA