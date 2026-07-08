Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, 36. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macar mevkidaşı Orban ile görüştü.
Kaynak: AA / Tuğba Altun