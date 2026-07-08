Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, 36. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macar mevkidaşı Orban ile görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek

Savaşta korkulan oldu! "Ezici" bir misilleme artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Açıklamalar peş peşe geldi: Fenerbahçe'de 3 imza birden
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı

Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

Trump'ın Türkiye kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı

Bu karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular