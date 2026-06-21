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Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Boulos'u kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de ABD Başkanı Trump'ın kıdemli danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kahire ziyareti kapsamında Boulos ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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