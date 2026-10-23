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Fidan, İstanbul'da 8 ülkenin katıldığı toplantıda bölgesel sorumluluk vurgusu yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da 8 ülkeyi bir araya getiren R4 ve R4+E3 toplantılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Orta Doğu ve Avrupa'nın sorunlarının diyalog ve diplomasiyle çözülmesinde mutabık kalındığını, Türkiye'nin sorumluluk almaya devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından İstanbul'da R4 ( Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin bugün İstanbul'da 8 ülkeyi bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Fidan, toplantıda Orta Doğu ile Avrupa'nın birbiriyle bağlantılı tüm sorun ve çatışmalarını ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, toplantıda anlaşmazlıkların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Toplantıya katılan mevkidaşlarına teşekkürlerini sunan Fidan, şunları kaydetti:

"Öncülük ettiğimiz bu girişimin süreklilik kazanmasını, bölgemizde ve ötesinde barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak iki coğrafya arasındaki merkezi konumumuzla, bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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